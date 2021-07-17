بـ هوت شورت.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، وهي ترتدي هوت شورت وتيشيرت، في إطلالة أنيقة ورائعة نالت اعجاب الجمهور.

وعلقت منة فضالي على الصور وكتبت أنها من أثناء عطلتها التي تقضيها في مدينة اسطنبو بتركياز

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي برفقة الشيف بوراك الشهير في تركيا، والذي يحظى فيديوهاته بنسب مشاهدات عالية.

كما شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، من أمام البحر وهي ترتدي كاش مايوه احمر ، في إطلالة مثيرة أظهرت أنوثتها.

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