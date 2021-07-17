هاجر أحمد تتغزل في زوجها بشهر العسل.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها مع زوجها احمد الحداد من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

ونشرت هاجر أحمد، صورة لها تجمعها بزوجها، من أحد معارض السيارات، وهما في إطلالة كاجوال، نالت إعجاب جميع المتابعين.

وعلقت هاجر أحمد على الصورة وكتبت :” أهلا ياحلو”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، بنشر عدة صور لها مع زوجها احمد الحداد من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

ويعد هذا هو الظهور الاول لهاجر أحمد وزوجها بعد عقد قرآنها، الذي عقد منذ يومين، وأثار إعجاب المتابعين والجمهور.

وكتبت هاجر أحمد قائلة: “سيد الرجال وأحنهم واحسنهم خلق”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة هاجر أحمد، بنشر منشور جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها سعادتها العارمة، كما قامت بتوجيه رسالة إلى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد أمام الجميع بعد الانتهاء من احتفالهم بعقد قرانهم، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

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