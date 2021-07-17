أول ظهور لـ هنا شيحة بعد أزمة شقيقتها حلا.. لن تصدق ماذا فعلت

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة هنا شيحة، متابعيها وجمهورها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو جديد لها.

ويعد هذا الظهور هو الأول لهنا شيحة بعد أزمة شقيقتها حلا التي أثارت جدلا واسعا الايام الاخيرة بعد ازمتها مع الفنان تامر حسني

ونشرت الفنانة هنا شيحة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، فيديو لها وهي تلعب بالماء، متجاهلة أزمة شقيقتها.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”

وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

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