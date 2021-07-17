سلمى أبو ضيف تتخطى الحدود بإطلالة صيفية جريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصور ومقاطع فيديو جديدة ، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة سلمى ابو ضيف، في الصور بإطلالة صيفية جريئة، أثارت جدل واسع بين الجمهور.

وعلقت سلمى أبو ضيف على الصور وكتبت :” الحياة مع غروب الشمس”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصور ومقاطع فيديو جديدة ، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة سلمى ابو ضيف، في الفيديو وهي في وصلة رقص مع زملائها من الفنانات جميلة عوض، وتارا عماد.

كما ظهرت سمى ابو ضيف في الصور وهي ترتدي فستان مكشوف أثار غضب الجمهور، وعلقت علي الور وكتبت :”في المكان المخصص لي”.

كما فاجئت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة ، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأثارت الصورة التي نشرتها الفنانة سلمى ابو ضيف، جدلًا واسعًا الساعات الأخيرة، نظرًا لانها كانت ترتدي فستان مكشوف.

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