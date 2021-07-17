سلمى الشيمي تتجاوز الخطوط الحمراء بإطلالة جريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي روب أبيض يظهر مفاتنها، وأثار جدلا واسعا بين المتابعين.

وعلقت سلمي الشيمي على الصورة وكتبت :” سحرك سبحانه الحجر بيغويه”.

شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان أسود شفاف يكشف صدرها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت سلمي الشيمي على الصورة وكتبت :” قبلتك حلم و معدي علي المشوار لقيتك فرح بيودي لحضن و دار”.

وظهرت سلمى الشيمي، في صور أخرى وهي ترتدي فستان بني مثير، مفتوح من الصدر ومن أحد جانبي الرجل.

وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمي الجديدة، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الضور والتي جاء أبرزها :” حرام عليكي, وحش الكون الحقيقي, بطل مصر.

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