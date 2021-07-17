تامر شلتوت يخرج عن صمته ويرد على مي حلمي برسالة نارية

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع، أثارته الإعلامية مي حلمي ، الساعات الاخيرة، بعد هجومها على الفنان تامر شلتوت، بعد نشره صورة تجمعهما معا.

ونشرت مي حلمي، عبر خاصية ستوري على حسابها على انستجرام، تقول :”كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير؟”.

من جانبه رد الفنان تامر شلتوت، على آخر منشور لمي حلمي، قائلًا:” أنا مش بتاع ركوب تريند ولا بتاع التفاصيل دي، وأنا مسحت البوست”.

وتابع تامر شلتوت في تصريحات صحفية له، :” فوجئت برد فعل مي حلمي، ومع ذلك أكن لها كل الاحترام”.

وأوضح تامر شلتوت تفاصيل القصة، قائلًا: “نزلت الصورة بشكل عادي وهي عملت كومنت ومكنش في أي حاجة، وفوجئت بان في كلام علي ارتباطنا، نزلت ستوري توضيحي ولما الموضوع كبر أكتر نزلت بوست توضيحي”.

وفي وقت سابق، نشرت مي حلمي :”كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع، أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشه”.

وأكملت: “ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة”.

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