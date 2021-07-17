أبرزها ظهور لاعب الأهلي.. ملاحظات على أغنية “أنتوا كده كلكوا” لـ محمد أنور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلق الفنان محمد أنور، أول كليب غنائي له بعنوان “انتوا كدة كلكوا”، مع يسرا الجندى، صاحبة أغنية “بكلمك مش بترد”.

وأبدى الجمهور ملاحظاته على فيديو كليب محمد أنور الجديد “انتوا كدة كلكوا”، والذذي كان أبرزها ظهور عدد كبير من الممثلين في الكليب.

وأطل محمد أنور في الكليب وهو يرتدي قميص يدمج اللونين الأبيض والأسود مع بنطال أبيض، أما يسرا الجندي فأطلت بفستان برتقالي.

ومن أبرز الممثلين الذين ظهروا في الكليب، الفنان أكرم حسني، أوس أوس، وشيماء سيف، ومحمد ثروت وسليمان عيد.

كما ظهر لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف، في كواليس التصوير، ولكنه لم يظهر في الفيديو كليب.

قام الفنان محمد أنور، بطرح مقطع فيديو من الكليب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام وعلق قائلاً “‎فيديو كليب أغنية انتوا كده كلكوا محمد أنور و يسرا الجندي‎الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب ????????‎اللينك في البايو ????????‎شكراً لكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا في الأغنية ❤️”

وتابع، قائلا: “‎شكراً لكل حد اشتغل وتعب ف الأغنية مجهود كبير عملناه عشان نقدر نعملكم حاجة حلوة”

جدير بالذكر، أن الكليب الغنائي “انتوا كدة كلكوا” من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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