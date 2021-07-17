نجلاء بدر تنشر صورة في أحضان عمرو دياب.. ومتابعون : «دينا هتزعل»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها وجمهورها بنشر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نجلاء بدر في الصورة برفقة الفنان عمرو دياب، في إطلالة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وعلقت نجلاء بدر على الصورة وكتبت :” عمرو دياب في حته تانيه عمري وذكرياتي و أحلى أيام حياتي “.

وتفاعل الجمهور مع صورة نجلاء بدر، وجاءت ابرز التعليقات :” دينا هتزعل , حلوين “.

وفي وقت سابق، ردت الفنانة نجلاء بدر، على الانتقادات التي وجهت لها برقصها يوم وفاة سمير غانم.

وقالت نجلاء بدر :” أنا كنت رايحة الفرح ومحضرتش الجنازة ، طب أعمل ايه”.

وأضافت نجلاء بدر:” أنا زعلت على الفنان سمير غانم ، بس زعلت على أبويا أكتر ، فأكيد لو كان أبويا مش هروح “.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة نجلاء بدر، بكشف حقيقة ما تداول بشأن الأنباء التى ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود خلاف بينها والفنانة مي عمر، أثناء تصوير مسلسل “نسل الأغراب”.

حيث نفت الفنانة نجلاء بدر تلك الأنباء تماما ووصفتها بالشائعات، وعلقت قائلة: “التقيت الفنانة مي عمر في مشهد واحد فقط، أثناء تصوير دوري في مسلسل نسل الأغراب وليس صحيحا ما تردد حول حدوث صدام بيننا، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها”.

اقرأ ايضًا: