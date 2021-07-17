فيفي عبده تصدم الجمهور بفستان جرئ على البحر.. الجمهور: استحي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

قامت الفنانة فيفي عبده ، بنشر صورة جديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها اثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جريئة خطفت الأنظار فأرتدت فستانا مكشوفا عاري الصدر قصيرا متعدد الألوان ، ووضعت لمسات جمالية من المكياج الصاخب، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما حازت صورتها علي إعجاب متابعيها.



وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي توجه انتقادات لاذعة لها وجاءت التعليقات كالأتي:”استحي على عمرك”.

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده، كانت قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة أنها أخذت حقنة طبية خاطئة وتم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وكانت قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

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