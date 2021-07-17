فهرية أفجان تستعرض جمالها على يخت وسط البحر بهذه الطريقة.. (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الممثلة التركية فهرية أفجان ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها أثناء قضاء أجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة فهرية أفجان خلال الصورة التي نشرتها، وهي تتألق بإطلالة ناعمة وساحرة، حيث أرتدت فسنانا أسود ساحرا وفضلت ألا تضع اللمسات الجمالية بالمكياج، وجعلت شعرها كعكة للخلف بدون أي تكلف، مما أثار إعجاب الجمهور وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال تعليقات الإعجاب.



وعلى الفور تفاعل العديد من جمهورها ومتابعيها على الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، وأنهالت التعليقات الرائعة على الصورة التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن فهرية أفجان كانت قد أعلنت عودتها إلى الشاشات مجددا بعد غياب حوالي 3 سنوات، وتعاقدت على المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل “نهضة السلاجقة العظمي”.

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