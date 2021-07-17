قرار جديد بشأن محاكمة رانيا يوسف في قضية سب وقذف نزار الفارس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، قرارا بتأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس إداريا وتحديد ميعاد جلسة لها مع أول دور انعقاد.

حيث أقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي أمام الجمهور والمتابعين.

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

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