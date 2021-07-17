قرار عاجل ضد المتهمين المتسببين في غرق شقيق رامي صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري

قامت الجهات المختصة بالتحقيق في واقعة وفاة شقيق رامي صبري، بتجديد حبس 5 متهمين فى تلك الواقعة، بعدما قام كريم صبري بإلقاء نفسه في ترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حيث تم توجيه لهم تهمة احتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

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