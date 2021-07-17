إصابة المخرج عمرو سلامة بـ انزلاق غضروفي في شهر العسل (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المخرج عمرو سلامة ، بالإعلان عن إصابته بـ انزلاق غضروفي وذلك من خلال نشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهر عمرو سلامة فى الصورة وهو يحمل زوجته فوق كتفيه، وعلق قائلا ” صورة “ما قبل الانزلاق الغضروفي”.

يذكر أن أعلن المخرج عمرو سلامة عقد قرانه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي من خلال صفحته الخاصة على موقع «انستجرام».

نشر عمرو صورة وعلق عليها: « أنا وماكي كتبنا الكتاب .. في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي.».

واستطاع عمرو سلامة، أن يقدم رواية “ما وراء الطبيعة” الخاصة بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم.