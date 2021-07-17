«كلمتني بدل المرة 10».. أشرف زكي يكشف مفاجآت بكواليس شطب حلا شيحة من النقابة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مفاجآت بكواليس شطب حلا شيحة من النقابة، كما علق على أزمتها من الفنان الطرب تامر حسني التي أثارت الجدل مؤخرا،

وأكد أشرب زكي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة “MBC مصر”، قائلا:: “لا عودة للناس دي تاني ولا مكان لهم في النقابة، والسيدة صاحبة هذه الحادثة لا مكان لها في النقابة، وهي كلمتني بدل المرة 10، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها، وأنا أعتذر إنى قبلت عودتها، ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال بالنقابة، هي مش موجودة في النقابة، وكانت مشطوبة أساسا من النقابة، وكنا نسير في إجراءات عودتها”.

وأضاف قائلا: “الناس اللي عاوزين يرجعونا مليون سنة لورا يروحوا يشوفوا حالهم، والفن والموهبة والمهنة العظيمة اللي بنشتغلها متهونش عليها ولا تستحق مننا أننا نعمل فيها كدة، وأنا مرة سألت الشيخ الشعراوي هل الفن حرام؟ فرد عليا فيما معناه إن الفن رسالة”.

ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، بعد عرض عرض كليب “بحبك” ضمن أحداث “مش أنا”، وقال: “حاسس إن الموضوع مش صدفة، يعني دلوقتي أزمة حلا، وقبلها أزمة البوركيني، وبعدها شوية جدل على الحجاب، حسيت إننا رجعنا لأيام زمان، وطبعا في كذا شيخ دخلوا في الموضوع وتحدثوا عن فضيلة المرأة”.

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