بـ«ضحكة من القلب».. لقاء الخميسي تخطف قلوب الجمهور بالأسود على السجادة الحمراء (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة لقاء الخميسي

قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لإطلالتها علي السجادة الحمراء لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الصور التي نشرتها على إنستجرام، بفستان أسود مكشوف الصدر منفوش من اسفل، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرائعة، وفضلت أن ترفع شعرها وألا تتركه منسدلا على كتفيها، وعلقت من خلال صورها قائلة : “اضحك من قلبك .. ما تخليش يوم يعدي غير وانت بتضحك “.



جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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