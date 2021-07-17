«بدون مكياج».. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور لها بجزيرة جربة التونسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - عائشة بن أحمد

قامت الفنانة عائشة بن أحمد ، بنشر صور جديدة لها اثناء قضاء أجازتها الصيفية من جزيرة جربة التونسية لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة عائشة بن احمد، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي فستانا صيفيا رائعا وفضلت ألا تضع مكياج نهائيا على بشرتها، واكملت إطلالتها وتركت شعرها الذهبي منسدلا مما أثار إعجاب الجمهور.

وكان اخر اعمال عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل “لعبة نيوتن”، “لعبة نيوتن” قصة وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، آدم الشرقاوي، مايان السيد وغيرهم.

مقالات أخرى قد تهمك:

بـ«القبعة الخوص».. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة (صور)

«كلمتني بدل المرة 10».. أشرف زكي يكشف مفاجآت بكواليس شطب حلا شيحة من النقابة