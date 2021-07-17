«في أول ظهور لها».. شقيقة نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها..الجمهور: صورة طبق الأصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صورة للفنانة نرمين الفقي برفقة فتاة أخرى تبدو اكثر سنا منها، متوقعين أنها اختها الصغرى، وعلى الفور انتشرت الصورة على مختلف المواقع الالكترونية سواء فيسبوك أو انستجرام.

تحرص الفنانة نرمين الفقي في كل وقت وكل حين عن الظهور بمفردها في محاولة منها لإبعاد أسرتها وحياتها الشخصية على التصوير والشاشات، فلذلك لم يتم التأكد من أن الفتاة التي ظهرت معها فهي شقيقتها بالفعل أم لا، ولكن حصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تؤكد أن هناك شبه كبير بينهما.



جدير بالذكر، أن الفنانة نرمين الفقي، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

وكتبت نيرمين الفقي على حسابها بـ إنستجرام: «صباح الخير و السعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم اني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق»، بينما على طريقة عادل إمام كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك: « مش النهاردة عيد ميلادي ».

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