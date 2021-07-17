نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ«جمبسوت» سوارية في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، بنشر مقطع فيديو قصير لها من أحدث ظهور، وهي تستعرض فيه جمال إطلالتها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة نوال الزغبي، خلال الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام، بأطلالة كلاسيكية أنيقة، بجامبسوت ابيض، مكشوف الضهر، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها فرفعته لأعلى.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور فحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها وأنوثتها الطاغية.

جدير بالذكر، أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد كشفت عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان “أسعد لحظة”، و”بكلم خيالى”، وبالفعل تم طرحهما في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، وحققا نجاحا كبيرا وحصلا على مشاهدات عالية بمجرد طرحهما على موقع تبادل الفيديوهات “اليوتيوب”.

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