أحمد العوضي يعلن خبرا صادما عن ياسمين عبدالعزيز ويطالب الجمهور بالدعاء (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي، بإعلان خبرا صادما عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ«فيسبوك» .

حيث كشف خلال المنشور الذي نشره، عن أن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز تمر بأزمة صحية شديدة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

حيث نشر احمد العوضي، قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».



وتابع: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء..اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، كانت قد أثارت حالة من الشكوك حول حملها خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بنشر فيديو جديد لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، خلال زيارتها لدبي.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال لقطات الفيديو الذي نشرته، وهي تتأرجح على أرجوحة بيضاوية الشكل وهي ترتدي فستان اسود رائع، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا ووضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة.

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