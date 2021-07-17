بعد قراره ضد حلا شيحة..مريم سعيد صالح تهاجم أشرف زكي: «ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار قرار الدكتور أشرف زكي ، نقيب نقابة المهن التمثيلية في مصر، بشأن شطب الفنانة حلا شيحة من النقابة حالة من الجدل الشديد خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعدما تبرأت حلا شيحة عن الفن والتمثيل.

فقامت الفنانة مريم سعيد صالح بشن هجوم على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بسبب تصريحات حلا شيحة الأخيرة، بشأن تبرؤها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا»، لتامر حسني .

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حيث كتبت مريم منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «ولما هي أصلا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي بأدوار بطولات آخر سنتين تلاتة.. بصراحة مش لاقية مبرر؟».

وتابعت: «بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر أدامي وما بقيتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه ومطلوب مني أدفع اشتراك وأمشي بالأوراق المظبوطة، مدام الحكاية بالحب، أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص قهر ومنسيين ومتهمشين».

جدير بالذكر، أن أشرف زكي كان قد صرح خلال مداخلة أجراها مساء أمس الفنان أشرف زكي، ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»: «مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة».

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