والد حلا شيحة يفاجئ الجمهور: «ابنتي اتخطفت»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات مفاجئة خرج بها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب فيلم «مش أنا».

وقال الفنان أحمد شيحة في تصريحات صحفية إن ابنته كانت في أسعد حالاتها أثناء تصوير الفيلم مع الفنان تامر حسنى وطاقم العمل.

وقال الفنان أحمد شيحة، في تصريحاته: «الفنان تامر حسنى تواصل معى بعد التصوير وأبلغنى أن حلا تغيرت وكانت طبيعية جدا أثناء التصوير ولم تعلق على أى مشهد خلال التصوير».

وتابع والد الفنانة حلا شيحة في تصريحاته: «أنا ضد ما فعلته ابنتي حلا شحية، نحن أمام عملية اختطاف لابنتى حلا شيحة وحزين من هذا الاختطاف وحلا فنانة وعندها حب الفن عميق، كما أن ابنتى لم تقول ان الفن حرام».

وأضاف قائلًا: «وبعد الفترة التى انقطعت فيها وهى خارج مصر بدأ يحدث لها بعض التغيرات وكنت قلقان لان بنتى معندهاش خبث وملهاش فى التخطيط وطيبة جدا، وتواصلت مع تامر حسنى وطلبت منه أن نتريث حتى يتضح من وراء هذه الهجمة الغريبة على ابنتى».