أول تعليق للفنان محمود المهدي زوج منه عرفه على زيجاته الماضية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمود المهدي بالتعليق على زيجاته السابقة كما وجه رسالة رومانسية من اجل زوجته الفنانة منة عرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث قام محمود المهدي بنشر صورة تجمعه مع زوجته، وكتب عليها: “مش كل تجربة فاشلة نقول كده ناس كتير كده سوا مطلقة او مطلق متعرفوش استحملو اي او ظروفهم كانت ازاي محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملائكة وبين نفسنا بنعمل اسوء غلط”.

وأكمل قائلا: “وانا الحمدلله مرتاح لاني ربنا اللي هيعاقبني على اي غلط عملته وانا فخور اوي بزوجتي وبجد الحب مش بيكون اول حب من نظرة بيكون مواقف وحجات كتير واهمها الاحترام والثقة ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة اوي وبجد اصبرو ربنا في الاخر هيعوضكم بس ثق في الله”.

مقالات أخرى قد تهمك:

محمود المهدي عن منه عرفة: تنكة ومغرورة..والثانية:ماكنتش طيقاه (تصريحات صادمة لأول مرة)

تزوج مرتين وله 3 ابناء..معلومات صادمة لا تعرفها عن زوج الفنانة منه عرفه (صور)