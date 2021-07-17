بعد سبه لـ أشرف زكي بسبب حلا شيحة.. هذا ما ينتظر نجل الحويني

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نجل الشيخ أبو اسحق الحويني وبين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

بدأت الأزمة بهجوم حاتم الحويني نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، على نقيب الممثلين، وهو ما سبب حالة من الاستياء خاصة بعد وصفه بلفظ يعاقب عليه القانون.

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وردًا على الشق القانوني لهذا الهجوم، أكد خبراء في القانون أن ما ذكره نجل الحويني جريمة ثابتة وموثقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأنَّ عقوبة تلك الجريمة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف على «السوشيال ميديا».

وفي هذا الصدد، قال خبراء القانون أنَّ أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضًا ركن تعمد إهانة المجني عليه، وهذا ثابت من خلال ما نشره نجل الحويني عبر حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف الخبراء في تصريحاتهم أن المشرّع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطوّرة لتوجيه السباب، على أنَّها «جرائم متعددة»، فهي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضًا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر.