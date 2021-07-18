إصابة نوال الزغبي بالتسمم قبل صعودها إلى المسرح.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، أثيرت الساعات الماضية، بعد إعلان الفنانة نوال الزغبي، تعرضها لحادثة تسمم قبل صعودها إلى المسرح لإحياء حفل غنائي في سوريا في منطقة صيدنايا.

وشعرت نوال الزغبي، ببعض التعب قبل صعودها على خشبة المسرح، ثم تطور إلى الم شديد و أعراض شبيهة بالتسمم أنهكت قواها.

على الفور تم إعطاءها حقنة ساعدتها على إحياء الحفل، وبمجرد انتهائه تم نقلها على وجه السرعة إلى لبنان، وجرى إدخالها إلى مستشفى الروم.

وتلقت نوال الزغبي، العناية الطبية اللازمة ووضع “مصل” ساعدها على استجماع قواها والخروج من المستشفى بعد فترة من الوقت.

وفي أول تصريح لها، قالت نوال الزغبي، إنها بخير، وتتواجد حاليًا في منزلها بعد خروجها من المستشفى ببيروت.

وفي وقت سابق،قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، بنشر مقطع فيديو قصير لها من أحدث ظهور، وهي تستعرض فيه جمال إطلالتها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة نوال الزغبي، خلال الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام، بأطلالة كلاسيكية أنيقة، بجامبسوت ابيض، مكشوف الضهر، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها فرفعته لأعلى.

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