طلب غريب من ياسمين عبد العزيز قبل دخولها غرفة العمليات.. فاجئت الجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثير الساعات الماضية، بعد إعلان الفنان احمد العوضي، تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية صعبة.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل الساعات الأخيرة لها قبل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت المصادر، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلبت من الجميع قبل دخولها غرفة العمليات، عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، كما شددت بعدم إعلان نوع العملية للجمهورز

وبناء على طلب ياسمين عبد العزيز، تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها المقربون، على نوع العملية الجراحية.

وقال المصدر، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز تتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وحالتها الصحية مستقرة.

وفي وقت سابق، قام الفنان أحمد العوضي، بتوجيه رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات، وطالب الجمهور مرة أخرى الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا … أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة … أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه … بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

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