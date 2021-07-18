اتفرج ناهد السباعي بتتمرجح في الهوا.. ومتابعون: «بطل»

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وأطلت ناهد في الفيديو باطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ملابس رياضية باللونين الرمادي والوردي، وظهرت وهي تمارس إحدى الرياضات غير التقليدية، وهي التأرجح في الهواء على إحدى الأدوات الدائرية المعلقة في السقف، وتأدية بعض الحركات المختلفة التي توضح لياقتها ورشاقتها المعهودة.

عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة أبدوا اعجابهم بالفيديو من خلال الاعجابات والتعليقات التي كان أبرزها: “بطلة يا ريت تستمري حاجة مفيدة وجديدة – أيوه بقي على الرشاقة والحلاوة – عايزين نعرف فايدة اللعبة دي إيه – اسم اللعبة إيه، وفايدتها كمان إيه”.

آخر أعمال ناهد السباعي

يذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي كان مشاركتها في ‫مسلسل “النهاية” من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف الكاتب عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.