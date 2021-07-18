والد حلا شيحة ينهار من البكاء ويفجر مفاجأة: «بنتي معمول لها كمين».. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثاره الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة، بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر.

وانهار والد حلا شيحة من البكاء، بسبب الهجوم الناشب الفترة الحالية على ابنته بعد تصريحاتها الأخيرة عن توبتها واعتزالها التمثيل.

وقال والد حلا شيحة، :”حلا عمرها ما قالت إن الفن حرام، وقصة إن الفن حرام إشتغلت اليومين دول بطريقة غير معقولة”.

وتابع والد حلا شيحة :” أنا متأكد إن هناك أيادي أخرى تعبث من أجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها وزملائها وللفن، حتى يستقطبوها مرة أخرى، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بيها على البنت”.

وقال الفنان أحمد شيحة في تصريحات صحفية إن ابنته كانت في أسعد حالاتها أثناء تصوير الفيلم مع الفنان تامر حسنى وطاقم العمل.

وقال الفنان أحمد شيحة، في تصريحاته: «الفنان تامر حسنى تواصل معى بعد التصوير وأبلغنى أن حلا تغيرت وكانت طبيعية جدا أثناء التصوير ولم تعلق على أى مشهد خلال التصوير».

وتابع والد الفنانة حلا شيحة في تصريحاته: «أنا ضد ما فعلته ابنتي حلا شحية، نحن أمام عملية اختطاف لابنتى حلا شيحة وحزين من هذا الاختطاف وحلا فنانة وعندها حب الفن عميق، كما أن ابنتى لم تقول ان الفن حرام».

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