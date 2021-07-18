شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج آخر ظهور لـ ياسمين عبد العزيز قبل خضوعها لعملية جراحية.. (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان أحمد العوضي، خضوع الفنانة ياسمين عبد العزيز، لعملية جراحية في الوقت الحالي، مناشدا الجمهور بتكثيف الدعاء لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل خضوعها للعملية الجراحية.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في آخر ظهور لها، برفقة شقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، في صورة قبل أيام قليلة، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب وائل عبد العزيز، على الصورة قائلًا: «الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين» وأرفق خرزة زرقاء وقلب باللون الأسود.

فيما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرم”.

وفي سياق متصل، كشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكتب وائل عبد العزيز :”صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل الساعات الأخيرة لها قبل خضوعها لعملية جراحية.

قالت المصادر، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلبت من الجميع قبل دخولها غرفة العمليات، عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، كما شددت بعدم إعلان نوع العملية للجمهورز

وبناء على طلب ياسمين عبد العزيز، تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها المقربون، على نوع العملية الجراحية.

وقال المصدر، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز تتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وحالتها الصحية مستقرة.

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