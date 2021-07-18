أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز من داخل العناية المركزة.. «الحالة خطيرة» (صورة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث والتريند في مصر، الساعات الاخيرة، بعد خضوعها لعملية جراحية صعبة، حسبما أعلن زوجها الفنان احمد العوضي.

ونشر الصحفي خالد الصواف، والمقرب جدا من الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها من داخل غرفة العناية المركزة، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وكتب خالد الصواف على الصورة :” ياريت فعلا تدعولها الدعاء دا : اللهم ياشافي يامعافي اشفيها وتمدها بالصحة والعافية”.

وفي سياق متصل، كشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكتب وائل عبد العزيز :”صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل الساعات الأخيرة لها قبل خضوعها لعملية جراحية.

كماقام الفنان أحمد العوضي، بتوجيه رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات، وطالب الجمهور مرة أخرى الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا … أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة … أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه … بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

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