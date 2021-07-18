بعد بكائه.. رسالة جديدة غير متوقعة من حلا شيحة لوالدها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة حلا شيحة، منذ قليل، رسالة جديدة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد الخلاف الناشب بينهما الفترة الاخيرة بسبب الازمة التي فجرتها حلا مع الفنان تامر حسني.

وكتبت حالة شيحة على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”: ” حيبي والدي الغالي اعز الناس بحبك و محدش يقدر يخلف بنا ابداً”.

وتابعت حلا شيحة :”انا متفهمة حبك و خوفك عليا و انت اغلي الناس ♥️ انت غالي عندنا كلنا”

وفي وقت سابق، انهار والد حلا شيحة من البكاء، بسبب الهجوم الناشب الفترة الحالية على ابنته بعد تصريحاتها الأخيرة عن توبتها واعتزالها التمثيل.

وقال والد حلا شيحة، :”حلا عمرها ما قالت إن الفن حرام، وقصة إن الفن حرام إشتغلت اليومين دول بطريقة غير معقولة”.

وتابع والد حلا شيحة :” أنا متأكد إن هناك أيادي أخرى تعبث من أجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها وزملائها وللفن، حتى يستقطبوها مرة أخرى، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بيها على البنت”.

اقرأ ايضًا: