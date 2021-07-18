هجوم واسع على فتاة التيك التوك منة عبد العزيز: «حطت صورها جنب الكعبة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت فتاة التيك توك الشهيرة، منة عبد العزيز، جدلا واسعا الساعات الاخيرة، بعد نشرها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت منة عبد العزيز، صورا مجمعة لها ظهرت وهي ترتدي ملابس مكشوفة، لتهنئة متابعيها بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وشن الجمهور هجوم واسع على منة عبد العزيز، وذلك لانها وضعت صورها بجانب الكعبة المشرفة، حيث انهالت التعليقات التي تهاجمها والتي جاء ابرزها :” ايه ال انتي عاملاه دا . انتي اتجننتي”.

وفي وقت سابق، كشفت جهات التحقيق في قضية المتهمة منه عبد العزيز، والمعروفة بـ «فتاة التيك توك» مفاجآت جديدة عن القضية.

ووفقًا لما جاء في التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي والخاص بالمتهمة منة عبد العزيز، فقد أثبت أنها لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه.

وفي سياق مُتصل، قال المحامي علاء مصطفى المحامي بالنقض ودفاع الشاب مازن إبراهيم، المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعي، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.

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