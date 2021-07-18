أحمد العوضي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان أحمد العوضي ، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز ، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث نشر الفنان احمد العوضي ، في رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيس بوك: «يا جماعه بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط …وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه أنها تهون عليها شكرا ليكم».

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل اللي مالوش كبير إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى خالد الصاوي، ومحمود حافظ ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجى.

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