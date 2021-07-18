مصادر طبية تفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت مصادر طبية مطلعة على حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بتفجير مفاجأة حول حالتها الصحية التي هي عليها حاليا، حيث قالت أنها لم تدخل في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية كما هو متداول بين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد خضعت أمس لعملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، مؤكدة أن الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي.

وأشارت المصادر الطبية، أن الفنانة تعاني حاليا من صدمة تسممية ولم تصل لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء”، مؤكدة أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

وأشارت المصادر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تمكث حاليا بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم حتى يتم الاطمئنان على حالتها.

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