أضعاف حلا شيحة.. تعرف على أجر تامر حسني في فيلم «مش أنا»

أثارت الفنانة حالة من الجدل الشديد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد هجومها على الفنان تامر حسني وتبرؤها من مشاهدها بأحداث فيلم “مش أنا” الذي يتم عرضه حاليا على شاشات السينما.

كما أثارت الجدل مجددا بعد نشر تصريحات عبر انستجرام تفيد أنها لم تتقاضي أجرها كاملا عن دورها بالفيلم، كما شهد الفيلم تراجعا في الإيرادات فيلم بعد طرحه في دور السينما بمصر والوطن العربي منذ ثلاثة أسابيع.

وقد أفادت عدد من المصادر، أن عقد تامر حسني نص على أن يكون أجره عبارة عن نسبة من ميزانية الفيلم كاملةً، وهي عبارة عن ثلث الميزانية، وتراوحت ميزانية الفيلم ما يقارب من حوالي 70 إلى 73 مليون جنيه، بينما الفنانة حلا شيحة تقاضت أجرًا بلغ 4 ملايين جنيه.

جدير بالذكر، أن إيرادات الفيلم وصلت حتى الأن ما يزيد عن حوالي 618 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة بعد فيلمي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، و”العارف”.

يذكر أن، فيلم “مش أنا” عديدًا من الفنانين منهم تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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