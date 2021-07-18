بعد غيبوبة ياسمين عبد العزيز.. تامر فرج يشن هجومًا: مين هيتحاسب على الأخطاء الطبية؟ (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شن الفنان تامر فرج، هُجومًا على نقيب الأطباء، بسبب كثرة حوادث ووقائع الأخطاء الطبية وكان آخرها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة، دخلت على إثرها العناية المركزة، وذلك في إحدى المستشفيات الكبرى بالمعادي.

حيث قام الفنان تامر فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلًا: “السيد نقيب الأطباء حضرتك فين؟، لما كل يوم نسمع عن حد توفى أو تعب بسبب خطأ طبي حساب الخطأ الطبي ده على مين.. مين هيشرحلنا مين المسؤول عن الخطأ الطبي لياسمين.. إيمان الحصري، فاطمة كشري، وأنا دفنت صديق عمري المخرج محمد صابر السرجاني وغيرهم بسبب خطأ طبي”.

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وتابع: “أي أخطاء مقبولة إلا في الأخطاء الطبية.. محتاجين حد يطلع يقولنا يعني أي أخطاء طبية، ونعالجه إزاى وحسابه هيبقى على مين، وفي الآخر بنلاقي أطباء عاملين أخطاء ومكملين والدنيا عادي.. كتر العمل في البني آدمين مش معناه انهم أصبحوا أعمال مكتبية ويُمكن إصلاحها، ومفروض يكون الموضوع ليه واقفة”.

وأضاف قائلا : “الأطباء تقييمهم بقا ايه.. لما كنت مرشد سياحي، كانت النقابة المرشدين السياحين بتعملنا دورة تنشيطية كل 5 سنين، هل الأطباء يخضعون لمثل هذه الإجراءات أم لا؟”.

واختتم حديثه قائلًا: “أرجو من السيد نقيب الأطباء أن يرد علينا، ونعرف نرجو أن تتجاوب الدولة معانا.. الدولة ترد علينا ونعرف حساب الخطأ الطبي ده عند مين؟، وهيتعالج إزاي علشان نبطل أخطاء طبية”.

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