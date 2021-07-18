حمو بيكا ينشر صورة جديدة مع أضحية العيد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حمو بيكا

قام مغني المهرجانات حمو بيكا بنشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه، من خلال صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مُهنئًا خلالها جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك.

حيث ظهر بيكا الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وهو يرتدي تيشيرت أبيض برفقة أضحية العيد، علّق عليها قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين”.



جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، كان قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مُشاجرته في الساحل الشمالي مع أحد الأشخاص بسبب تصادم سيارتهما.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت إيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن الغناء لحين تقنين أوضاعه بالنقابةز

وقام حمو بيكا بتوجيه رسالة إلى أمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأسفرت عن نقله للمستشفى، وكتب:”ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بألف سلامة “.

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