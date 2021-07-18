فيفي عبده تغضب الجمهور بفستان مكشوف على البحر..وتعلق: «أنا جيت الدنيا اتدلع» (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة فيفي عبده ، بتهنئة جُمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطمأنتهم على حالتها الصحية بعدما خضعت لعملية جراحية بسبب إعطائها حُقنة عن طريق الخطأ خلال الفترة القليلة الماضية.

حيث قامت الفنانة فيفي عبده، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “عايزة أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني، وعايزة أطلع عشان أشكر الدكاترة والناس اللي اتعاملوا معايا وأشكر ربنا على اللي وصلتله.. ويلا نهيص وأنا جيت الدنيا عشان اتدلع”.

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده كانت قد كشفت عن تعرضها خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية نتيجة الحسد، مؤكدة أن هناك عيونًا حسدتها لذهابها إلى المصيف في الساحل الشمالي.

وقامت فيفي عبده، بنشر فيديو على صفحتها الرسمية بـ“فيسبوك”، موضحة إنها سافرت إلى الساحل الشمالي لتحصل على “تان” لجسمها، وأن سبب ما تعرضت له هو العين والحسد.

وعلقت قائلة: “أنا أصبحت لا أثق في الناس، ونسيت اللغة الإنجليزية لأنني لا أتمرن عليها منذ ما يقرب من سنة أو سنة ونصف لمرضي في تلك الفترة”.

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