وزارة الصحة تكشف مفاجآت جديدة بشن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد الدكتور محمد النادي أن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز مستقرة على الأجهزة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام والدعاء لها.

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ومن خلال تصريحات صحفية له، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الفنانة لازالت في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لدى «عبد العزيز».

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن فيروس كورونا قد يترك آثار التهابات تليفية تضعف القدرة على الحصول على الأكسجين بعد تعافي المريض، منوهًا إلى أن تلك الآثار قد تستمر لفترات بسيطة أو طويلة المدى.

وأشار الدكتور محمد النادي إلى أن عشرة من كل مائة مصابين بالفيروس يعانون من توابع متلازمة ما بعد كورونا، قائلًا إنها قد تأتي بصورة حادة وتنتهي في بعض الأحيان، وقد تكون متكررة على فترات متباعدة، أو تصبح مزمنة في حالات أخرى.