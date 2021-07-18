«عملية منظار».. مفاجآت جديدة حول سبب الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

كشف الإعلامي سيد علي، سبب الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”.

حيث أكد خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من مشكلة في الرحم دخلت علي أثرها مستشفى شهير، موضحًا أنه خلال عملية المنظار التي أجرتها الفنانة حدث لها مشكلة في القولون ومنطقة البطن، لذلك ظلت في غرفة العمليات لفترة.

وأضاف قائلا: “ياسمين عبد العزيز حاليا فاقت من الغيبوبة ويتوقع أن تكون حالتها الصحية أفضل قريبا”.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لاتوجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

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