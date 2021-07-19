«تعرضت لسحر أسود».. معالجة روحانية تفجر مفاجأة صادمة حول الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجرت المعالجة الروحانية أسماء بدوي مفاجأة عن الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة لسحر أسود هو السبب في تسميم الدم، عبر صفحتها بموقع الفيس بوك.

وأكدت أسماء بدوي، خلال المنشور الذي نشرته، أن ياسمين تحتاج بشكل عاجل لرقية شرعية، وبدأت منشورها قائلة أنها تعلم أن كلامها هذا سيفتح عليها أبواب الجحيم.

حيث نشرت أسماء بدوي صورة لياسمين عبد العزيز عبر صفحتها بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود..

تابعت قائلة: وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات، وهي الايات التي قيلت لعلاج الرسول من أفعال السحرة، ويستخدمها البعض لمواجهة المردة من الجن.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي ناشد الجميع بالتوقف عن الإدلاء بأية بيانات حول الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: يا جماعة بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير أني طلبت منكم دعواتكم.

وتابع العوضي قائلا: تمنياتكم لها بالشفاء العاجل، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنه تهون عليها.

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