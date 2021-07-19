شاهدة عيان تروي اللحظات الصعبة لـ ياسمين عبد العزيز في المستشفى: «شوفتها على صرخة واحدة» (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت سيدة تُدعى سامية العجمي، عن اللحظات الصعبة التي مرت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي في المستشفى، وذلك خلال إحدى الجروبات على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث أن تلك السيدة شاهدت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مستشفى السلام الدولي بالمعادي، بعد دخولها، فنشرت منشور وكتبت فيه: “كنت في السلام الدولي أول إمبارح وشوفتها على الترول وهي على صرخة واحدة وفضلت تقول يا الله يا عظيم، ربنا يشفيها ويرفع عنها البلاء في الأيام المفترجة وليلة الوقوف بعرفة اللهم آمين ندعيلها كلنا”.



جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي ناشد الجميع بالتوقف عن الإدلاء بأية بيانات حول الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: يا جماعة بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير أني طلبت منكم دعواتكم.

وتابع العوضي قائلا: تمنياتكم لها بالشفاء العاجل، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنه تهون عليها.

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