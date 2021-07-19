أول ظهور لطليق ياسمين عبد العزيز بعد تدهور حالتها.. لن تصدق ماذا فعل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار رجل الاعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جدلا واسعا الساعات الاخيرة، بعد تجاهله تماما للأزمة التي تمر بها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي أول ظهور له، نشر محمد حاوة منشر له عبر خاصية ستوري على حسابه على “انستجرام” يهنىء فيه والدة زوجته الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها.

وكتب محمد حلاوة، :” كل سنة وانتي طيبة ياحنونة”.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة مرض شقيقته التي أثارت جدلا الساعات الاخيرة.

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، : “نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية”.

وتابع وائل عبد العزيز : “آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير”

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