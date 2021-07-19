بعد ياسمين عبد العزيز.. مطربة شهيرة تتعرض لخطأ طبي دمر حياتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت المطربة رحمة، تعرضها لخطأ طبي، على يد احد اطباء الأسنان، تسبب لها في أضرار جسيمة بأسنانها.

وقالت المطربة رحمة، انها توجهت إلى عيادة أحد أطباء الأسنان، ويدعى “أ.م”، لعمل تبيض لأسنانها، وطالبت الطبيب بألا يستخدم أي أساليب للتبريد أو الكحت في أسنانها نظرًا لأنها ضعيفة وسريعًا ما تتأثر.

وأشارت رحمة، إلى أن الطبيب قال لها إنه سيضع قشور صدفية “لمونير” يتم لزقها على أسنانها بشكل مباشر.

وتابعت رحمة، انها فوجئت بأن الطبيب يستخدم أدوات التبريد في أسنانها على الرغم من تحذيرها له.

وأضافت ان الطبيب استخدم مادة الفينير مما أضر بأسنانها كثيرًا، وتركت له العيادة وذهبت.

وتوجهت المطربة رحمة، إلى نقابة الاطباء، حيث قدمت بلاغ في الطبيب، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وأقرت النقابة بوجود أضرار في أسنانها نتيجة لاستخدام أدوات التبريد.

بينما نفى الطبيب صاحب الواقعة، جميع ماذكرته المطربة رحمة، مؤكدًا انه لم يحدث على الإطلاق.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة مرض شقيقته التي أثارت جدلا الساعات الاخيرة.

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، : “نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية”.

وتابع وائل عبد العزيز : “آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير”

اقرأ ايضًا: