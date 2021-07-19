تعرف على مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز لازمة صحية، نتيجة خطأ طبي أجراه احد الاطباء أثناء العملية الجراحية التي كانت تجريها.

و كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقال الزيات، أنه في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز خطأ طبي سيحاسب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، وعن طريق الحساب في النقابة.

وأشار الزيات ،خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن”، إلى أن الحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة مرض شقيقته التي أثارت جدلا الساعات الاخيرة.

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، : “نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية”.

وتابع وائل عبد العزيز : “آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير”

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