وفاته هزت السوشيال ميديا.. من هو الفنان محمد السعدني ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنان محمد السعدني، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي الساعات الاخيرة، بعد تداول أنباء عن وفاته الساعات الماضية.

وأثيرت حالة من الجدل الواسع، الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، تنعي فيه رجل الأعمال محمد السعدني.

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المقصود من الوفاة هو الفنان محمد السعدني، الأمر الذي جعل الخبر ينتشر بشك واسع على السوشيال ميديا.

فيما نشر الفنان محمد السعدنى فيديو بخاصية البث المباشر، يطمئن جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، نافيًا أنباء وفاته.

وكتب محمد السعدنى: “أنا الحمد لله كويس وزى الفل، ولا زلت على قيد الحياة الحمد لله ودى إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين”.

وشارك الفنان محمد السعدني في العديد من الاعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير، حيث كان اول ظهور له في فيلم “الناظر”.

كما شارك في العديد من الاعمال الشنمائية مثل“ملك وكتابة، مطب صناعي، ماتيجي نرقص، جعلتني مجرماً، قص ولصق”.

كما شارك ايضا في عدد من المسلسلات الكوميدية من “عبودة ماركة مسجلة، خاتم سليمان، عريس دليفري”.

فيما كان آخر ظهور للفنان محمد السعدني، في شهر رمضان الماضي، في مسلسل “فارس بلا جواز” مع الفنان مصطفى قمر.

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