والدة ريهام حجاج تثير الجدل في أول ظهور لها لهذا السبب.. (صورة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها “انستجرام”، بنشر صورة جديدة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.

واحتفلت ريهام حجاج بعيد ميلاد والدتها، بنشر صورة لها لأول مرة، وعلقت عليها «كل سنة وأنتي طيبة يا مامتي يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر.. وكل عيد ميلاد وأنتي منورة حياتنا.. بحبك أوي».

وظهرت والدة ريهام حجاج في الصورة، بالحجاب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات على الصورة.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أن هناك تشابه كبير بين ريهام حجاج ووالدتها، قائلين :”شبه مامتك جدا، نسخة طبق الاصل”.

وفي وقت سابق، قام رجل الأعمال محمد حلاوة “طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز”، بنشر صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج ليشارك جمهوره ومتابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ الانستجرام.

حيث ظهرت الفنانة ريهام حجاج، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي مجموعة من الاكسسورات الرائعة وفضلت أن تضع اللمسات الجمالية من الألوان الترابية الرقيقة، وفضلت أن تترك شعرها المموج على كتفيها، مما أثار إعجاب الجمهور.

وظهرت الفنانة ريهام حجاج في الصورة وهي في حضن زوجها الفنان محمد حلاوة،و علق محمد حلاوة علي الصورة قائلا : مع ملكة الجمال، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

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