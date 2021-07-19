رسالة مؤثرة من دنيا وإيمي سمير غانم لـ دلال عبد العزيز في يوم عرفة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت كل من دنيا وإيمي سمير غانم، الجمهور والمتابعين، بمنشور جديد ورسالة مؤثرة لوالدتهم الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا وإيمي سمير غانم، مجموعة من الادعية لوالدتهم الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حساباتهم الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وخصصت دنيا وايمي سمير غانم ادعيتهم في يوم عرفة، بالدعاء لوالدتهم بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق،

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد الدكتور محمد النادي أن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز مستقرة على الأجهزة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام والدعاء لها.

ومن خلال تصريحات صحفية له، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الفنانة لازالت في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لدى «عبد العزيز».

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