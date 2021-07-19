بعد إصابة ياسمين عبد العزيز..ما هي متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حالة من الجدل الشديد على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تداولت أنباء عن إجرائها عملية جراحية دقيقة لاستئصال تكيّس على المبيض، وأوضحت عدد من التقارير الطبية أن الفنانة تعرضت لمضاعفات عقب ذلك ما اضطر الأطباء لإزالة جزء من أمعائها.

وتعرف تلك الحالة بـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات(PCOS)، فهي عبارة عن بأنها اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على كيفية عمل مبيض المرأة، فإليكم عدد من المعلومات عن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

عبارة عن حالة اضطراب شائع يتميز بعدم انتظام الدورة الشهرية واضطراب التمثيل الغذائي الطبيعي وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)، وتؤثر تلك المتلازمة على ما يصل إلى 10% من جميع النساء في سن الإنجاب.

أما عن مضاعفاتها، فأشارت عدد من التقارير الطبية إلى أنها يمكن أن يؤدي الاضطراب إلى السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي غالبا ما تكون حالات طويلة الأمد.

أما عن سمات تلك الحالة المرضية، فأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن المعاناة من انقطاع الطمث غير المنتظم، وزيادة الأندروجين وتكيس المبايض، باعتبارها السمات الرئيسية الثلاث لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

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