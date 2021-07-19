مايا خليفة تفاجئ جمهورها بغناء مهرجان شعبي شهير (فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة ، بنشر مقطع فيديو قصير لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الشهير بـ «تيك توك».

حيث قامت بنشر مقطع فيديو مدته لم تتجاوز الـ 10 ثواني، وفاجئت الجمهور عندما ظهرت خلاله وهي تقوم غناء مقطع من مهرجان شعبي مصري شهير.

وخلال الفيديو، ظهرت «مايا» وهي تؤدي مقطع من مهرجان «قلبي دق»، مرتدية فستانًا صيفيًا ذو ألوان متداخلة، وأكمام طويلة، وضفيرتين في شعرها، إذ لاقى الفيديو تفاعل الآلاف من متابعيها.

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