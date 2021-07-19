«فرج عن كربها».. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة عن ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي ، بتوجيه رسالة جديدة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالاضافة إلى جميع مرضى المسلمين في يوم وقفة عرفات ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث كتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل قليل: «إذا أردت أن يستجيب منك الله فابدأ بمسألة الصلاة على سيدنا محمد ثم سل مسألتك.. إن الله يستحي أن يستجيب في إحداهما ويترك الأخرى».

وتابع قائلا: «اللهم إني أسألك الصلاة والسلام على سيدنا محمد.. اللهم اشفها وعافها وفرج عن كربها.. اللهم أرح قلبي وارزقنا السكينة.. اللهم بدل الحال إلى حالٍ طيب.. وصلى اللهم على محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين».

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تخضع حاليا للعلاج في حالة حرجة بالستشفى، بعدما حدثت لها مضاعفات شديدة عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على المبيض.

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